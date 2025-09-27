Pizzighettone (Cremona), 27 settembre 2025 – Ottantamila euro di finanziamento per rendere più ciclabile la valle dell’Adda. “Comuni in bici – Comunità più smart. Terrafiume: scoprire in bicicletta le vie dell’Adda” è questo il titolo del progetto che è stato presentato questa mattina a Pizzighettone, che si è aggiudicato il bando nazionale promosso da Anci e Sport e salute. Il progetto coinvolge in partenariato con i comuni di Grumello Cremonese, San Bassano, Formigara e Crotta d’Adda, l’obiettivo di promuovere il cicloturismo e la mobilità sostenibile. Il sindaco di Pizzighettone, Luca Moggi, nella sua introduzione ha colto significativamente l’importanza del far rete: “Un piccolo comune, preso singolarmente, avrebbe meno forza attrattiva; uniti invece possiamo creare un percorso turistico di grande interesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ottantamila euro per rendere più ciclabile la valle dell’Adda: è “Terrafiume”