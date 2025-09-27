Otello e il dramma del femminicidio | Parma apre il Festival Verdi portando l’opera nell’attualità

Il dramma della gelosia che sfocia nel femminicidio domina la nuova produzione di Otello al Teatro Regio di Parma, accolta da applausi e standing ovation. Una regia che intreccia tradizione e modernità, e una direzione musicale che fonde orchestra, cori e voci soliste in una narrazione potente e attuale. Otello e il dramma dei femminicidi. Il femminicidio, oggi tema drammaticamente attuale, trova nel Otello proposto al XXV Festival Verdi la sua rappresentazione più potente. La tragedia di Desdemona, vittima di una violenza annunciata e accettata con rassegnazione, risuona come una lettura contemporanea della gelosia e della sopraffazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

