L'auto con a bordo i due ragazzi stava percorrendo la strada provinciale 26 in agro di Ostuni. Per cause da dettagliare il veicolo è finito fuori controllo termihavskla sua corsa rovinosamente, al di là della carreggiata stradale. I due occupanti, 22 e 26 anni, sono morti sul colpo. Intervento di vigili del fuoco e soccorritori del 118 purtroppo vano. Forze dell'ordine impegnate nella ricostruzione dell'accaduto. L'articolo Ostuni: incidente, due morti Avevano 22 e 26 anni proviene da Noi Notizie..

