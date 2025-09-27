Ostaggi liberi e ritiro dell' Idf ecco la road map Usa | tra i punti aiuti illimitati disarmo di Hamas ed esilio dei leader

«Gaza sarà una zona deradicalizzata e liberata dal terrorismo che non rappresenterà più una minaccia per i suoi vicini. E sarà riqualificata a beneficio della sua popolazione». Inizia così il piano in 21 punti messo a punto dall’amministrazione Trump e anticipato da diversi media israeliani e arabi. * OSTAGGI LIBERI E VIA L’IDF. Se entrambe le parti accetteranno la proposta, «la guerra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ostaggi liberi e ritiro dell'Idf, ecco la road map Usa: tra i punti aiuti illimitati, disarmo di Hamas ed esilio dei leader

In questa notizia si parla di: ostaggi - liberi

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi

Usa: “Israele e Siria hanno concordato cessate il fuoco”. Trump: “Presto liberi altri 10 ostaggi a Gaza”

Netanyahu all’Assemblea generale dell’Onu: “Hamas liberi subito gli ostaggi, finiremo il lavoro a Gaza City” - X Vai su X

La Premier Meloni è stata chiara: Sì allo Stato di Palestina, ma solo con due condizioni: Ostaggi liberi e Hamas estromesso per sempre. Per il #Cdx e la #Lega è una mozione corretta e di buon senso. #Avanti - facebook.com Vai su Facebook

Ostaggi liberi e ritiro dell'Idf, ecco la road map Usa - "Arriveranno nella Striscia" con un ritmo di "600 camion al giorno" e "saranno distribuiti dalle Nazioni Unite e dalla Mezzaluna Rossa, insieme ad altre organizzazioni non ... Lo riporta ansa.it

Ostaggi liberi e ritiro dell'Idf, ecco la road map Usa: tra i punti aiuti illimitati, disarmo di Hamas ed esilio dei leader - «Gaza sarà una zona deradicalizzata e liberata dal terrorismo che non rappresenterà più una minaccia per i suoi vicini. gazzettadelsud.it scrive