Oss polemiche sul concorso annullato in Campania De Luca | Compravendita dei posti

Ildenaro.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un concorso per  1.274 posti di operatore socio-sanitario nelle Asl Napoli 1 e Salerno  a cui ambivano  oltre 25 mila candidati annullato dalla sera alla mattina. Suscita forti polemiche in Campania lo stop alla  selezione indetta nel dicembre 2024  e le cui prove selettive si sarebbero dovute svolgere proprio in questi giorni. Molti candidati, provenienti da altre regioni, avevano già prenotato treni ed alberghi. Cosa abbia provocato l’annullamento non è ancora chiaro. Di sicuro ci sono le  affermazioni molto dure del governatore della Campania, Vincenzo De Luca,  che ha parlato di una  “compravendita” di posti a concorso, addirittura con  tariffe variabili dai 10 ai 15 mila euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: polemiche - concorso

