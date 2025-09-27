Ospedali periferici Tucci | Più attenzione
La Sanità al centro della campagna elettorale dell’assessore Enrico Tucci (nella foto con il ministro Schiollaci e Andrea Marchetti), candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale. "La visita istituzionale del ministro della Salute Schillaci all’ospedale di Nottola ha acceso un faro sugli ospedali cosiddetti “periferici”, della nostra provincia". L’assessore fa un’analisi della situazione: "La prima cosa che si nota è come il nord della provincia e Siena godano di una condizione particolarmente favorevole, avendo a disposizione un Policlinico di alta specializzazione con circa 600 posti letto e un ospedale tra Colle e Poggibonsi da 150 posti letto, che distano tra loro solo 25 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ospedali - periferici
Più pratiche mediche poco complesse negli ospedali periferici
Aumentano le pratiche mediche poco complesse negli ospedali periferici
"Il nuovo consiglio regionale dovrà necessariamente varare un piano straordinario di adeguamento degli ospedali periferici, che per la popolazione di riferimento, come quella residente nel sud della provincia di Siena, sono invece centrali e strategici"... - facebook.com Vai su Facebook
Ospedali periferici e isole della Toscana. Concorsi per giovani medici, fino al 20 giugno per avanzare candidature - Un bando unico a livello nazionale che mette a disposizione in totale diciotto posti per ospedali periferici e delle isole. Scrive quotidianosanita.it