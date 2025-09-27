Ospedali periferici Tucci | Più attenzione

La Sanità al centro della campagna elettorale dell’assessore Enrico Tucci (nella foto con il ministro Schiollaci e Andrea Marchetti), candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale. "La visita istituzionale del ministro della Salute Schillaci all’ospedale di Nottola ha acceso un faro sugli ospedali cosiddetti “periferici”, della nostra provincia". L’assessore fa un’analisi della situazione: "La prima cosa che si nota è come il nord della provincia e Siena godano di una condizione particolarmente favorevole, avendo a disposizione un Policlinico di alta specializzazione con circa 600 posti letto e un ospedale tra Colle e Poggibonsi da 150 posti letto, che distano tra loro solo 25 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it

