Ospedale di Corleone esposto di Faraone | Punto nascita penalizzato per favorire consuocero dell' assessore?

Palermotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice presidente di Italia Viva Davide Faraone annuncia che presenterà “un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo per omissione di atti d’ufficio e interruzione di pubblico servizio” riguardo ai tagli negli ospedali siciliani. “Si comincia dall’ospedale dei Bianchi di Corleone ma non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - corleone

