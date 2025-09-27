Orrore a Maregrosso anziano trovato morto in casa
Orrore a Maregrosso. Il cadavere di un anziano, 70 anni circa, è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. A fare la macabra scoperta gli agenti delle Volanti. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti, allarmati dal forte odore che proveniva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
