La macabra scoperta dei corpi a Buenos Aires. A Buenos Aires, i corpi di Morena Verdi (21 anni), Brenda Del Castillo (20) e Lara Gutierrez (15) sono stati ritrovati sepolti in un giardino alla periferia sud della capitale. Le tre giovani erano scomparse cinque giorni prima. “Finora sono state arrestate quattro persone. Il veicolo su cui sono state prelevate le ragazze si trovava a 100 metri dalla casa. Era stato incendiato ed era completamente bruciato. Siamo convinti che le vittime siano state uccise venerdì sera tra le 23:00 e mezzanotte.” – ha riferito la polizia locale che ha ricostruito il delitto horror. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Orrore a Buenos Aires: tre giovani torturate e uccise in diretta Instagram