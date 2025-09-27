Orlando | Milan-Napoli? Si deciderà a centrocampo Su Allegri dico…

Pianetamilan.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha speso alcune parole su Milan-Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Orlando: "Milan-Napoli? La chiave sarà il duello Lobotka-Modric a centrocampo" - Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 'Maracanà' su Tmw Radio.

Massimo Orlando: "Il Milan dipende da Leao. Fiorentina, tra un mese vedremo..." - Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

