Organizzazione raccolta rifiuti Ci sono novità
Sta per partire via alla riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti urbani di Pistoia. L'amministrazione comunale e Plures Alia hanno predisposto l'entrata in vigore delle nuove modalità di raccolta a partire dal 6 ottobre. Quello di oggi sarà l'ultimo giorno di apertura dello sportello temporaneo di Plures Alia aperto in via Castel di Cireglio (nella sede della Croce Rossa Italiana) per la distribuzione dei kit dedicati alla raccolta differenziata. La distribuzione, comunque, proseguirà per dare modo a tutte le utenze che passeranno al porta a porta integrale di ritirare i kit necessari.
Oltre che sabato 27 settembre vi anticipiamo le date di raccolta per il mese di ottobre! Vi aspettiamo e per una maggiore organizzazione delle giornate di raccolta vi invitiamo a prenotarvi! Dove? sul nostro sito : https://avis-sml.it/prenota scrivendoci sui nostr
Rifiuti, dal 1° Ottobre cambia tutto: non si potranno più gettare nella spazzatura - Nuove regole per la gestione dei rifiuti: cosa cambia dal 1° ottobre, cosa si può buttare e cosa no.