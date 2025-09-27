Organizzazione raccolta rifiuti Ci sono novità

Sta per partire via alla riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti urbani di Pistoia. L’amministrazione comunale e Plures Alia hanno predisposto l’entrata in vigore delle nuove modalità di raccolta a partire dal 6 ottobre. Quello di oggi sarà l’ultimo giorno di apertura dello sportello temporaneo di Plures Alia aperto in via Castel di Cireglio (nella sede della Croce Rossa Italiana) per la distribuzione dei kit dedicati alla raccolta differenziata. La distribuzione, comunque, proseguirà per dare modo a tutte le utenze che passeranno al porta a porta integrale di ritirare i kit necessari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

