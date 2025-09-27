Calato il sipario sulla Sprint Race di Motegi (Giappone), diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di proprietà della Honda, si è assistito a una gara vibrante. 12 giri nei quali i centauri si sono contesi i primi punti mondiali del week end, ricordando che il fieno in cascina è stato messo dai primi nove classificati di quest’oggi. C’era curiosità su quello che sarebbe stato in grado di fare Marc Marquez. Lo spagnolo, presentatosi al via di questo week end con la voglia di chiudere i giochi matematicamente per il titolo, era chiamato a una prestazione in cui dover conciliare velocità e intelligenza, cercando di evitare errori e incamerando il più possibile da questa Sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ordine d'arrivo MotoGP, Sprint GP Giappone 2025: Bagnaia rinasce e vince a Motegi, Marc Marquez in piazza d'onore