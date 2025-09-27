Ordigno bellico vicino ai binari | circolazione sospesa per oltre 6 ore sulla linea Salerno e Pontecagnano Arechi

Disagi, ieri sera, per i passeggeri della linea Salerno – BattipagliaArechi: la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Salerno e PontecagnanoArechi per il rinvenimento di un ordigno bellico. L’allarme era scattato alle 20.30, con l'intervento delle Forze dell’Ordine e dei tecnici di RFI. 🔗 Leggi su Salernotoday.it