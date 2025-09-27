Ordigno bellico vicino ai binari | circolazione sospesa per oltre 6 ore sulla linea Salerno e Pontecagnano Arechi
Disagi, ieri sera, per i passeggeri della linea Salerno – BattipagliaArechi: la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Salerno e PontecagnanoArechi per il rinvenimento di un ordigno bellico. L’allarme era scattato alle 20.30, con l'intervento delle Forze dell’Ordine e dei tecnici di RFI. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Ordigno bellico in via Capuana: è carico - 30, su un campo adiacente la proprietà di Fausto Morichetti, imprenditore calzaturiero morto alcuni anni fa. Da ilrestodelcarlino.it
Missione compiuta, il maxi-ordigno bellico trovato a Empoli fatto brillare a Calenzano - Empoli, 7 settembre 2025 – Un intervento delicato che ha tenuto Empoli con il fiato sospeso per un’intera mattinata: l'ordigno bellico trovato nel cantiere per la costruzione del nuovo teatro in ... Si legge su lanazione.it