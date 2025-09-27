Ora si riparte con ExPolis Un classico

Una manifestazione d’arte immorale. Definizione curiosa. Strappa un sorriso. E già molto racconta dello spirito antagonista (non allineato) che da sempre caratterizza il Teatro della Contraddizione. La sua matrice. Ricerca e sperimentazione in via Della Braida. Fra poco si ricomincia. Ma intanto il primo appuntamento di stagione è come al solito con ExPolis, ormai quasi un classico all’interno della visione culturale di Marco Maria Linzi, Sabrina Faroldi e Micaela Brignone. Progetto nato nel 2011, da allora torna ciclicamente per portare arte e interrogativi fuori dai luoghi istituzionali della cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it