Ora si recuperi la piazza con un percorso condiviso e partecipato tra la gente
«Sul nuovo capitolo di Piazza Cittadella (prima di parlare di epilogo servirà tempo), si potrebbero dire tante cose e, come lecito attendersi, la politica delle parti è già tornata a far volare gli stracci», scrive Alternativa per Piacenza.«Per noi - dicono - il punto di non ritorno di questa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: recuperi - piazza
Piazza Dante, al via il recupero del palazzo confiscato alla mafia https://ift.tt/XBqoyh9 https://ift.tt/DvinehP - X Vai su X
A Sanremo è stata completamente rinnovata piazza Santa Brigida, nel quartiere della Pigna, con un intervento da 810 mila euro L’opera ha previsto nuova pavimentazione, abbattimento delle barriere architettoniche, recupero dei vicoli della Provvidenza - facebook.com Vai su Facebook
Alternativa per Piacenza “Ora recupero della piazza con percorso condiviso” - Di seguito la nota di Alternativa per Piacenza sugli sviluppi recenti della vicenda di piazza Cittadella Sul nuovo capitolo di Piazza Cittadella (prima di ... Scrive piacenzasera.it
Piazza Giardino a Barga. Parte il percorso per un progetto condiviso - ", l’inontro pubblico inerente la futura rivisitazione di Piazza Pascoli, organizzano un incontro pubblico i Custodi degli Alberi e del Suolo, con il ... Riporta lanazione.it