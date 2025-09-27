Ora Ilaria Salis spera | cosa succede se le confermano l' immunità

La partita che si sta giocando in Unione europea sull'immunità di Ilaria Salis è molto più ampia, e con effetti più incisivi, di quanto non si pensasse inizialmente. La convinzione generale è che, al termine del regolare mandato quinquennale, l'europarlamentare sarebbe andata a processo in Ungheria qualora non le venisse revocata prima l'immunità. Quindi, che il processo venisse, in qualche modo, sospeso fino a che Salis non fosse stata nuovamente abile a essere giudicata in Ungheria una volta "scaduto" lo scudo parlamentare. Invece no, perchè se il Parlamento europeo dovesse rifiutare in via definitiva la richiesta dell'Ungheria di sospendere l'immunità di Salis, il processo a suo carico sarebbe annullato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

