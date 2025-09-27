Ora Ilaria Salis spera | cosa succede se le confermano l' immunità
La partita che si sta giocando in Unione europea sull'immunità di Ilaria Salis è molto più ampia, e con effetti più incisivi, di quanto non si pensasse inizialmente. La convinzione generale è che, al termine del regolare mandato quinquennale, l'europarlamentare sarebbe andata a processo in Ungheria qualora non le venisse revocata prima l'immunità. Quindi, che il processo venisse, in qualche modo, sospeso fino a che Salis non fosse stata nuovamente abile a essere giudicata in Ungheria una volta "scaduto" lo scudo parlamentare. Invece no, perchè se il Parlamento europeo dovesse rifiutare in via definitiva la richiesta dell'Ungheria di sospendere l'immunità di Salis, il processo a suo carico sarebbe annullato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Tajani: “Ilaria Salis? Voteremo per la revoca dell’immunità” - X Vai su X
La Commissione giuridica (Juri) del parlamento europeo ha respinto la richiesta dell’Ungheria di revocare l’immunità a Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza verdi e sinistra (Avs), accusata tra l’altro di aver aggredito due neonazisti. Dopo oltre un anno di deten - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis, al voto oggi la relazione che la inchioda. “Ecco i motivi per cui le va tolta l'immunità” - «Il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis», ovvero «elementi dai quali si evinca che le azioni ... iltempo.it scrive
Caso Ilaria Salis: l'inviato del TgLa7 spiega cosa succede ora al processo in Ungheria - Schininà: "Cos'è successo e che valore ha la votazione di oggi che ha rigettato la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ilaria Salis? Riporta tg.la7.it