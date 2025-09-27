Opposizione all’attacco | lavori fermi scontro sui parcheggi per le Olimpiadi

Polemica sui parcheggi per Cortina 2026. "I lavori inizierebbero solo ad aprile del prossimo anno, a giochi conclusi", dice Marco La Rosa, consigliere di opposizione. Ma per il Comune non è così: due parcheggi su tre saranno pronti per le Olimpiadi. La riqualificazione e automazione di tre parcheggi pubblici sono una delle eredità strutturali dei giochi olimpici Milano Cortina 2026 che vedranno disputarsi sul territorio di Assago due discipline olimpiche: il pattinaggio di figura e lo short track. Due aree - il parcheggio di via Di Vittorio, quello vicino al centro sportivo e il parcheggio adiacente al capolinea Atm - avranno la priorità assoluta per permettere ai numerosi tifosi, amatori e appassionati degli sport invernali di raggiungere l’UnipolForum, la sede di gara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

