Operazione rinviata per sciopero Siaarti | No anestesista capro espiatorio

Ilgiornaleditalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso accaduto ad Ancona il 22 settembre per un intervento oncologico, 'comprendiamo sconforto della paziente ma non si può strumentalizzare un diritto' Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - Il caso è stato riportato dalle cronache pochi giorni fa: un intervento di chirurgia senologica per patolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

operazione rinviata per sciopero siaarti no anestesista capro espiatorio

© Ilgiornaleditalia.it - Operazione rinviata per sciopero, Siaarti: "No anestesista capro espiatorio"

In questa notizia si parla di: rinviata - sciopero

Operazione rinviata per sciopero, Siaarti: “No anestesista capro espiatorio”

operazione rinviata sciopero siaartiOperazione rinviata per sciopero, Siaarti: "No anestesista capro espiatorio" - Caso accaduto ad Ancona il 22 settembre per un intervento oncologico: 'Comprendiamo sconforto della paziente ma non si può strumentalizzare un diritto' ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Operazione Rinviata Sciopero Siaarti