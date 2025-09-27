Operazione Ostia sicura | quattro arresti e quindici denunce

Ostia, 27 settembre 2025 – Quattro arresti, 15 denunce, perquisizioni, sequestri e multe per 2mila euro è il bilancio di un serie di controlli operati dalla polizia di Stato sul Lido di Ostia, a Roma. Decine di agenti del Distretto di Lido di Ostia, insieme ai Falchi della Squadra Mobile e alle unità cinofile antidroga, hanno attuato un’operazione per il piano “Ostia sicura”. Ai quattro arrestati sono stati contestati reati che vanno dal furto, al possesso di documenti contraffatti, alla violazione di prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. Tra queste, un 33enne ecuadoriano sorpreso in flagrante dagli agenti mentre tentava la fuga con 500 euro di merce appena rubata da un negozio del centro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ostia - sicura

“Ostia sicura”, al via l’operazione: arrivano 30 nuovi agenti di polizia

“Ostia sicura”, al via l’operazione della Polizia di Stato

“Ostia sicura”, parte l’operazione contro i clan del litorale: 4 arresti e 15 denunce https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/26/news/operazione_ostia_sicura_arresti_denunce-424873513/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Questura di Roma. . “Ostia sicura”. Stretta della Polizia di Stato sulla criminalità diffusa. 4 arresti e 15 denunce. Perquisizioni, sequestri e sanzioni amministrative per 2.000 euro. #questuradiroma #essercisempre Polizia di Stato Clicca qui per leggere l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Operazione “Ostia Sicura”: stretta sui clan del litorale con arresti e denunce - Le azioni si sono svolte sotto il sole pomeridiano, coinvolgendo posti di blocco e perquisizioni che hanno interessato ogni angolo strategico da via Forni a piazza Gasparri ... Da ilquotidianodellazio.it

“Ostia sicura”, parte l’operazione contro i clan del litorale: 4 arresti e 15 denunce - Quattro arresti, 15 denunce e i clan di Ostia Nuova nel mirino: parte l’operazione “Ostia Sicura”, voluta dal prefetto Lamberto Giannini e avviata dal questore di Roma ... Si legge su msn.com