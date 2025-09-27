Operazione antidroga a San Leucio del Sannio | sequestri e denuncia per un 56enne
Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti e una pianta di marijuana. Ulteriore droga rinvenuta in un cortile condominiale. Un 56enne denunciato, indagini in corso.. Nuova operazione antidroga della Compagnia Carabinieri di Benevento che, nell’ambito di uno dei servizi coordinati finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato a sequestri e ad una denuncia, questa volta il tutto è accaduto a San Leucio del Sannio. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia capoluogo, insieme al personale della Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio, hanno deferito in stato di libertà un 56enne già noto alle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
