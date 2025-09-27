Operazione anti-droga | inseguimento a pusher in bici In casa un tesoretto e oltre 1,6 chilo di coca

Piovono sacchettini di cocaina a Foligno. Un fenomeno che ha una spiegazione logica: un pusher in fuga dai Carabinieri in sella ad una bici che ha cercato di liberarsi dal suo carico di droga ben 13 dosi di coca da un grammi l'uno. Tutte dosi regolarmente ritrovate e sequestrati dai militari. La. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

