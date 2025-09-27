Operaio folgorato mentre lavora su un ponteggio | grave un 23enne
Grave incidente nella mattinata di sabato 27 settembre in via Palmerini, a Veroli, dove un giovane di 23 anni, residente del posto, è rimasto folgorato mentre stava eseguendo dei lavori edili presso la propria abitazione. Il ragazzo si trovava su un ponteggio insieme al padre quando, per cause. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: operaio - folgorato
Operaio folgorato a Genova, accompagnato d’urgenza in ospedale
Incidente sul lavoro nel Verbano: operaio di 31 anni muore folgorato a Villadossola
Incidente sul lavoro a Villadossola, giovane operaio muore folgorato mentre smonta un ponteggio
Operaio folgorato all’Asinara, trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Sassari - X Vai su X
Folgorato mentre lavora con il padre su un ponteggio nella propria abitazione, un 23ennne di Veroli in gravi condizioni - Un giovane 23enne del luogo è rimasto folgorato mentre stava eseguendo dei lavori presso la propria abitazione, su un ponteggio situato in via Palmerini, insieme al padre. Lo riporta ilmessaggero.it
Operaio colpito da un masso mentre lavora nel bosco, il 51enne ruzzola nella scarpata sotto gli occhi dei colleghi: elitrasportato in ospedale - Colpito da un masso mentre stava lavorando su una strada forestale: è accaduto nei pressi della strada del Menador, a Caldonazzo, dove un operaio di 51 anni ... msn.com scrive