Operaio folgorato mentre lavora su un ponteggio | grave un 23enne
Grave incidente nella mattinata di sabato 27 settembre in via Palmerini, a Veroli, dove un giovane di 23 anni, residente del posto, è rimasto folgorato mentre stava eseguendo dei lavori edili presso la propria abitazione. Il ragazzo si trovava su un ponteggio insieme al padre quando, per cause. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Folgorato in casa mentre lavora, giovane ciociaro al San Camillo
Folgorato mentre lavora con il padre su un ponteggio nella propria abitazione, un 23ennne di Veroli in gravi condizioni