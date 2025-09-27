Operaio folgorato mentre lavora su un ponteggio | grave un 23enne

Grave incidente nella mattinata di sabato 27 settembre in via Palmerini, a Veroli, dove un giovane di 23 anni, residente del posto, è rimasto folgorato mentre stava eseguendo dei lavori edili presso la propria abitazione. Il ragazzo si trovava su un ponteggio insieme al padre quando, per cause. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

