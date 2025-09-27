Openda sarà titolare in Juve Atalanta: il belga ha sorpassato David e Vlahovic per occupare il ruolo di prima punta nel big match dello Stadium. Un sorpasso clamoroso, una mossa a sorpresa che ribalta le gerarchie. Per il big match di questo pomeriggio contro l’ Atalanta, Igor Tudor starebbe pensando a un’altra, clamorosa novità per l’attacco della Juve: a partire titolare, nel ruolo di punta centrale, non ci sarebbero né David né Vlahovi?, ma il nuovo acquisto Loïs Openda. JUVE ATALANTA LIVE Sorpasso Openda: è lui il favorito. Dopo ore in cui il ballottaggio sembrava ristretto a David e Vlahovi?, l’attaccante belga ha scalato posizioni ed è diventato il grande favorito per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda titolare in Juve Atalanta: il belga sorpassa David e Vlahovic per un posto da numero 9 all’Allianz Stadium. Ecco la mossa a sorpresa di Tudor in attacco