Openda Juve, il tecnico mette fine al dibattito tattico: il belga, così come Vlahovic e David, è una prima punta e non un rifinitore. Gerarchie e ruoli chiari, senza spazio per gli equivoci. Al termine della partita pareggiata contro l’ Atalanta, in cui ha sorpreso tutti schierando Loïs Openda come titolare, Igor Tudor ha voluto fare una precisazione tattica fondamentale. In conferenza stampa, il tecnico della Juve ha messo fine a ogni possibile dibattito sul ruolo del belga e degli altri centravanti in rosa. Openda Juve: la spiegazione tattica di Tudor. Alla domanda se un giocatore con le sue caratteristiche potesse agire anche da trequartista, magari in un ruolo più di movimento, Tudor ha risposto in modo netto, estendendo il discorso anche ai suoi “rivali” di reparto, Dusan Vlahovic e Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juve, Tudor svela sul belga: «Quel ruolo lì non può farlo». L’aneddoto tattico dell’allenatore dopo l’Atalanta

