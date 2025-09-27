Openda a DAZN | La Juve ha tanti giocatori forti in attacco voglio aiutare la squadra Oggi sarà importante fare questa cosa

Openda ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Openda ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «La Juve ha tantissimi ottimi giocatori davanti. A me non interessa tanto la prestazione quanto aiutare la squadra». EQUILIBRIO – «Oggi sarà ancora più importante difendere e non concedere gol perché è vero che abbiamo concesso un po’ troppo». ESULTANZA – «Spero che la vedrete oggi». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda a DAZN: «La Juve ha tanti giocatori forti in attacco, voglio aiutare la squadra. Oggi sarà importante fare questa cosa»

In questa notizia si parla di: openda - dazn

Chiellini a DAZN: «Vlahovic sta bene, durante le stagioni servono grandi attaccanti e siamo contenti della rosa che abbiamo. Bremer più forte di me? Vi dico questo. Su Openda…»

Così la prima #Juventus europea di Igor Tudor Tridente in avanti con Openda a fare il punto di riferimento. Locatelli in panchina ? #JuventusBorussiaDortmund #ChampionsLeague #DAZN - X Vai su X

Giorgio Chiellini ripercorre le emozioni del Derby d’Italia Intervistato da DAZN, l’icona bianconera si è soffermato anche sulla veste tattica di Openda, per poi approvare la titolarità di Vlahovic #Juventus #JuventusInter #SpazioJ Vai su Facebook

Juventus-Atalanta: le formazioni e dove vedere il match - Le probabili formazioni di Juventus e Atalanta per la sfida di sabato 27 settembre 2025 e come seguire il match in TV e streaming su DAZN. Secondo newsmondo.it

Il giocatore non ha subito un nuovo infortunio: l'allenatore bianconero ha scelto di cautelarlo in vista dei prossimi impegni - Il giocatore non ha subito un nuovo infortunio: l'allenatore bianconero ha scelto di cautelarlo in vista dei prossimi impegni ... Scrive gazzetta.it