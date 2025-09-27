OpenAI e Microsoft sbarcano in Germania con Sap | l’IA e la prova della sovranità digitale europea
Il 24 settembre SAP SE e OpenAI hanno annunciato ufficialmente la nascita di OpenAI for Germany, un’iniziativa pensata per portare l’intelligenza artificiale nel cuore del settore pubblico tedesco. La partnership punta a coniugare l’esperienza di SAP nel software per applicazioni aziendali con la tecnologia AI di OpenAI, creando soluzioni costruite in Germania e per la Germania. Per garantire la sovranità digitale e il rispetto degli standard locali, l’infrastruttura sarà gestita attraverso Delos Cloud, controllata di SAP, su tecnologia Microsoft Azure. Il progetto è stato presentato come un passaggio fondamentale per rafforzare la competitività tedesca in un momento storico in cui il dibattito su sicurezza, dati e autonomia tecnologica è centrale. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: openai - microsoft
Microsoft presenta i primi modelli di IA proprietari, rottura con OpenAI?
OpenAI-Microsoft, seconda fase. Le due amiche-nemiche tornano a intendersi?
ChatGPT scappa da Microsoft, Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI
OpenAI, Lenovo, Microsoft, Cineca e ESA sono solo alcune delle realtà che hanno preso parte alle passate edizioni dell’AI Festival, il Festival Internazionale sull’Intelligenza Artificiale. AI Festival connette leader, decision maker e professionisti, creando relazi - facebook.com Vai su Facebook
Microsoft 365, fine esclusiva OpenAI: arrivano i modelli di Anthropic - X Vai su X
La sovranità digitale washing, OpenAI con SAP per un cloud “tedesco” - La partnership tra OpenAI, Microsoft e SAP punta ad integrare l’AI nella PA tedesca. key4biz.it scrive
OpenAI-Microsoft: nuovo accordo senza clausola AGI? - OpenAI e Microsoft potrebbero annunciare un nuovo accordo che elimina la cosiddetta clausola AGI (intelligenza artificiale generale). Segnala punto-informatico.it