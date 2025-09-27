OpenAI e Microsoft sbarcano in Germania con Sap | l’IA e la prova della sovranità digitale europea

Il 24 settembre SAP SE e OpenAI hanno annunciato ufficialmente la nascita di OpenAI for Germany, un’iniziativa pensata per portare l’intelligenza artificiale nel cuore del settore pubblico tedesco. La partnership punta a coniugare l’esperienza di SAP nel software per applicazioni aziendali con la tecnologia AI di OpenAI, creando soluzioni costruite in Germania e per la Germania. Per garantire la sovranità digitale e il rispetto degli standard locali, l’infrastruttura sarà gestita attraverso Delos Cloud, controllata di SAP, su tecnologia Microsoft Azure. Il progetto è stato presentato come un passaggio fondamentale per rafforzare la competitività tedesca in un momento storico in cui il dibattito su sicurezza, dati e autonomia tecnologica è centrale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

