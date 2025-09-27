’Open mind resort’ Il progetto al Florenz
La presentazione del rivoluzionario progetto " Florenz Open Mind Resort ", alla quale hanno preso parte volti noti del mondo economico e imprenditoriale ferrarese è stata un successo e si candida a diventare un punto di riferimento nazionale per una formazione che non teme di mescolare linguaggi diversi, dove l’ eccellenza manageriale passa attraverso l’arte, l’emozione, lo sport e attenzione alla persona. A guidare la platea in questo viaggio nella formazione di nuova generazione Franco Vitali (foto), titolare della struttura, che ha presentato con orgoglio la visione di un luogo di vacanza trasformato in un laboratorio permanente di crescita aziendale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: open - mind
10 Ottobre – Giornata Mondiale della Salute Mentale Vi aspettiamo al Poliambulatorio Kripton per l’evento speciale: OPEN DAY – OPEN MIND Dalle ore 17.00 alle 19.30, il nostro team di professionisti della salute mentale sarà a disposizione per: ? pr - facebook.com Vai su Facebook
Mind the gap,in Campania progetto per formare cuochi e pizzaioli - Un progetto dedicato ai cosiddetti Neet, "not in employment, education or training", vale a dire giovani che non hanno un lavoro, non seguono un percorso scolastico o formativo. Riporta ansa.it
Open mind, nuovo progetto per i ragazzi svantaggiati - Si chiama Open mind il nuovo progetto educativo indirizzato ai ragazzi dai 14 ai 17 anni affetti da deficit intellettivo, varato dal Comune di Pasiano su iniziativa dell'assessore ai Servizi ... Come scrive ilgazzettino.it