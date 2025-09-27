’Open mind resort’ Il progetto al Florenz

La presentazione del rivoluzionario progetto " Florenz Open Mind Resort ", alla quale hanno preso parte volti noti del mondo economico e imprenditoriale ferrarese è stata un successo e si candida a diventare un punto di riferimento nazionale per una formazione che non teme di mescolare linguaggi diversi, dove l’ eccellenza manageriale passa attraverso l’arte, l’emozione, lo sport e attenzione alla persona. A guidare la platea in questo viaggio nella formazione di nuova generazione Franco Vitali (foto), titolare della struttura, che ha presentato con orgoglio la visione di un luogo di vacanza trasformato in un laboratorio permanente di crescita aziendale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

