Onu Netanyahu | Dobbiamo finire il lavoro a Gaza aula semivuota e walkout – reazioni e scenari

Il premier israeliano attacca il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di vari Paesi occidentali. Decine di delegazioni escono dall’aula; proteste a New York. Sullo sfondo, frizioni con Trump su eventuali annessioni e contatti diplomatici in corso. Nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu del 26 settembre, Benjamin Netanyahu ha promesso che Israele «deve finire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Medio Oriente, Netanyahu: "Dobbiamo finire il lavoro a Gaza"

Nuovo incontro Trump-Netanyahu, 'Bibi' minaccia: "A Gaza dobbiamo finire il lavoro, liberare tutti gli ostaggi e distruggere Hamas”

Gaza, ufficio Netanyahu: "Occuperemo la Striscia, la decisione è stata presa, dobbiamo salvare nostri ostaggi, Hamas non si arrenderà"

onu netanyahu dobbiamo finireNetanyahu all’Onu tra i fischi: «Dobbiamo finire il lavoro». A Gaza ancora 47 morti - Decine di delegazioni lasciano la sala prima dell’intervento che tra quiz, mappe e Qr code appuntato sulla giacc ... Scrive ilsole24ore.com

onu netanyahu dobbiamo finireNetanyahu all'Onu: "Follia lo Stato di Palestina. A Gaza dobbiamo finire il lavoro" - Benjamin Netanyahu attacca i Paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Secondo iltempo.it

