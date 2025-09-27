One piece ha bisogno di maggiore controllo editoriale secondo un ex editor di dragon ball
Nel panorama dei manga e degli anime, le opinioni di figure storiche del settore spesso suscitano grande interesse e discussione. Recentemente, un ex editor di Dragon Ball, Kazuhiko Torishima, ha espresso alcune considerazioni sullo stato attuale di One Piece, evidenziando differenze fondamentali tra le due serie e riflettendo sul ruolo dell’editoria nel successo delle opere più longeve. il ruolo dell’editor nell’evoluzione dei manga. Fin dalla sua creazione, Dragon Ball è stato plasmato dall’esperienza di Kazuhiko Torishima, che ha contribuito a definire il suo stile e la sua popolarità. La sua presenza come editor ha aiutato a modellare una narrazione accessibile e coinvolgente, capace di raggiungere un vasto pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
