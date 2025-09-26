Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Matteo Paolillo interpreterà la giovinezza di Gigi D’Alessio nel film “Solo se canti tu” sbircialanotizia.it
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione della Juve juventusnews24.com
MotoGP, GP Giappone 2025. Marquez prepara la festa e Bagnaia potrebbe essere la “ciliegina” sulla torta Ducati oasport.it
DIRETTA Conte: “Rrahmani e Buongiorno non giocheranno Milan-Napoli. Altri problemi? Vedremo” calciomercato.it
Nasce il muro di droni Ue per l’Ucraina (e non solo) formiche.net
Silhouette affilate e punte pronunciate animano le nuove it shoes della primavera estate 2026 amica.it
Strade coperte di grandine in provincia di Como, sembra neve ma è il 27 settembre
Ad Albavilla, in provincia di Como, la grandine ha coperto le strade poco nelle prime ore del pomeri... ► ilnotiziario.net
Superbike: Razgatlioglu batte Bulega dopo una gara 1 epica ad Aragon
Ma che spettacolo. Dopo una battaglia meravigliosa con Nicolò Bulega, Toprak Razagatlioglu ha vinto... ► oasport.it
I milioni per assistere malati terminali e la "bomboniera" con 2 mila euro: cosa c'è dietro agli arresti per corruzione
Una mazzetta da duemila euro, nascosta all'interno di una bomboniera. È questo che nel primo pomer... ► palermotoday.it
Volley Mondiale: Italia in finale, Polonia annientata 3 0
L’Italia stacca il pass per la finale mondiale di pallavolo, travolgendo 3-0 la Polonia campione d’... ► sbircialanotizia.it
Albania, imprenditore italiano ucciso a colpi d'arma da fuoco
Edoardo Sarchi, 44 anni, è stato freddato sul ciglio di una strada rurale, a 200 chilometri da Tiran... ► tgcom24.mediaset.it
Barachini: l’IA alle redazioni, ma il vero scudo resta il giornalismo
Da Pula arriva un messaggio chiaro: l’intelligenza artificiale può affiancare le redazioni, non sos... ► sbircialanotizia.it
Milan, Allegri in conferenza: «Abbiamo recuperato Leao che sarà tra i convocati. Tifosi? Non si devono fidare di me, ma…»
Milan, Allegri: «Abbiamo recuperato Leao che sarà tra i convocati. Tifosi? Non si devono fidare di ... ► calcionews24.com
Mondiali di volley, l’Italia asfalta la Polonia per 3 0 e vola in finale. Domani il match contro la Bulgaria
L’Italia di Fefè De Giorgi ha la possibilità di scrivere la storia e laurearsi per la seconda volt... ► open.online
Matlock supera suits: ecco perché la trama è irresistibile
Il panorama delle serie televisive di genere legale si arricchisce continuamente di produzioni che ... ► jumptheshark.it
Musetti e quella frase sui cinesi: “Tossiscono sempre”. Bufera sul tennista toscano, poi le scuse
Shangai, 27 settembre 2025 – “Sti c…. di cinesi, tossiscono sempre”. Una frase che inizialmente era... ► lanazione.it
NEC AZ Alkmaar (domenica 28 settembre 2025 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici
Il NEC (che sta per Nijmegen Eendracht Combinatie) dopo una buona partenza, anzi ottima, con tre vi... ► infobetting.com
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: 2 in testa, gruppo a 20?! 5 giri al termine
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Van Anrooij ha 7? di vantaggio su Van de Velde e 25... ► oasport.it
L'ultimo fine settimana di settembre fra rovesci e variabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni
Il mese di settembre dopo una lunga fase di stabilità e temperature estive anche in Abruzzo e nel ... ► ilpescara.it
Primavera 1, Cremonese Milan 0 1 in diretta: fase finale del match | LIVE News
Alle ore 13:00, al 'Campo Amadio Soldi' di Cremona, si disputerà Cremonese-Milan, partita della 6^ g... ► pianetamilan.it
Quanto è bella l’Italia del volley Polonia ko, finale con la Bulgaria
Siamo i campioni del mondo in carica e abbiamo una gran voglia di confermarci i più bravi. Passo do... ► panorama.it
Primavera 1, Cremonese Milan 0 1: decide il solito Ossola | PM News
Alle ore 13:00, al 'Centro Sportivo Giovanni Arvedi' di Cremona, si è disputata Cremonese-Milan, par... ► pianetamilan.it
Righe leggere, colori caldi e capi che accarezzano il corpo: la nuova collezione firmata Matteo Tamburini
Un’atmosfera vibrante ha accompagnato la presentazione di Tod’s alla Milano Fashion Week: la collez... ► iodonna.it
«La Regione Veneto approvi procedure chiare per l'aborto farmacologico in regime ambulatoriale»
Il diritto di scegliere come e dove interrompere una gravidanza non può dipendere dal codice di av... ► padovaoggi.it
La Questura di Avellino celebra San Michele Arcangelo e dedica la Sala Riunioni ad Antonio Ammaturo
In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, la Questur... ► avellinotoday.it
Case della Comunità, in via Gadolini i lavori termineranno nei primi mesi del 2026
L’Azienda Usl di Piacenza sta portando avanti un importante progetto di rafforzamento dell’assiste... ► ilpiacenza.it
Superenalotto, vinti 79 mila euro alla tabaccheria 57 di Via Savani
La fortuna torna a bussare alla porta della Tabaccheria 57 di Via Savani, ormai celebre in città p... ► parmatoday.it
L'attacco in zona rossa: "San Leonardo, due bar con vetrine spaccate nella stessa notte"
"Ancora una volta il quartiere San Leonardo si sveglia sotto attacco - si legge in una nota del te... ► parmatoday.it
Sardegna, infanzia in emergenza: crescono povertà e marginalità
Sardegna, terra di bellezze verdi, affronta oggi un’ombra in crescita: il destino dei suoi bambini.... ► sbircialanotizia.it
Tentò un furto a 72 anni, condannato oggi a scontare la pena ai domiciliari: 77enne finisce “in casa”
Ha 77 anni, ma nel 2020 finì al centro di una vicenda giudiziaria piuttosto insolita: venne sorpre... ► frosinonetoday.it
Guerre lontane, traumi vicini: proteggere i bambini e seminare pace
La violenza dei conflitti non devasta soltanto i territori: scava ferite profonde nell’immaginario ... ► sbircialanotizia.it
Gasperini non rivoluziona la Roma col Verona "Chi sta bene gioca"
"Non sono mai per un turn over molto ampio" dice il tecnico giallorosso ROMA - Squadra che vince n... ► ilgiornaleditalia.it
Milito svela: «Ho un ottimo rapporto con Lautaro e De Paul, so che prima o poi torneranno al Racing ma…»
di RedazioneIl presidente del Racing Club Avellaneda ed ex attaccante dell’Inter, Diego Milito, si è... ► internews24.com
Omicidio Obi, la versione di Dimitri: fatto a pezzi per trasportarlo fuori da casa. "Non ho un'auto"
Perché Shuryn Dmytro, per tutti a Spoleto "Dimitri", l'assassino reo-confesso del giovane Obi, si ... ► perugiatoday.it
Sansepolcro, “Città dei Festival”: l'Amministrazione ringrazia le associazioni culturali con una cerimonia ufficiale
Arezzo, 27 settembre 2025 – Sansepolcro, “Città dei Festival”: l'Amministrazione ringrazia le asso... ► lanazione.it
Sambenedettese Juventus Next Gen 0 0 LIVE: primo brivido per i bianconeri, alzano i ritmi i padroni di casa
di Redazione JuventusNews24Sambenedettese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risul... ► juventusnews24.com
Primavera 1, Cremonese Milan 0 1: lampo di Ossola, Bouyer salva tutto
Finita al 'Centro Sportivo Giovanni Arvedi' di Cremona la partita Cremonese-Milan, 6^ giornata del c... ► pianetamilan.it
Mastella: “No ai bluff, sulle liste chi pensa di avere numeri, li metta in campo”
Tempo di lettura: 2 minuti “C’è chi immagina di bluffare sul tavolo delle liste per le Regionali ... ► anteprima24.it
Fungaiolo si perde al passo del Borgallo: recuperato dall'elicottero dei vigili del fuoco
Un fungaiolo ha perso l'orientamento mentre si trovava all'interno di una zona boschiva, nell'area... ► parmatoday.it
Pallavolo maschile Italia – Bulgaria: programma, precedenti e dove vedere la finale dei Mondiali 2025
L’Italvolley torna a giocarsi il titolo iridato. Dopo la splendida vittoria per 3-0 contro la Polon... ► atomheartmagazine.co
Mistero in stile mare svelato con la rivelazione dell’informatore
analisi della nuova serie crime di HBO: una svolta rispetto a mare of easttown Nel panorama delle p... ► jumptheshark.it
Acciaierie d'Italia, dieci offerte per gli stabilimenti ex Ilva
I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, Giovanni Fiori,... ► genovatoday.it
Maurizio Micheli, chi è l’ex moglie Daniela Nobili, prima di Benedicta Boccoli e il figlio Guido
L’ex moglie di Maurizio Micheli è Daniela Loredana Nobili: l’attrice, doppiatrice e direttrice del ... ► metropolitanmagazine
Operaio folgorato mentre lavora su un ponteggio: grave un 23enne
Grave incidente nella mattinata di sabato 27 settembre in via Palmerini, a Veroli, dove un giovane... ► frosinonetoday.it
Beautiful streaming, replica puntata 27 settembre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – sabato 27 settembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odi... ► superguidatv.it
LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu vince in volata su Bulega
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossim... ► oasport.it
Premiato il corto sui femminicidi di Sara Campanella e Graziella Recupero
Il cortometraggio “Fili invisibili” sui femminicidi di Sara Campanella e Graziella Recupero realiz... ► messinatoday.it
I deliri di Bandecchi su Gaza: «Bambini mai morti, sto con Israele». Scoppia la bufera – Il video
Un nuovo caso politico arriva da Terni, dove il sindaco Stefano Bandecchi ha pubblicato sui social... ► open.online
Flotilla, la delegazione italiana smentisce il ritiro: “La missione continua”
Un comunicato attacca pure la Farnesina per quanto annunciato ai familiari dei partecipanti The pos... ► lidentita.it
Conto corrente svuotato in Trentino grazie anche allo ‘spoofing’: denunciata una donna
Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della stazione di Pergine Valsugana (Trento) hanno denunci... ► anteprima24.it
“Ha già chiamato l’ospedale”. Giulia De Lellis parto, la richiesta di Tony Effe
Giulia De Lellis si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e attesi della sua vita: la nascit... ► caffeinamagazine.it
Massimo Moratti torna a casa dopo un mese di ricovero per polmonite: come sta l’ex presidente dell’Inter
Buone notizie per i tifosi nerazzurri: Massimo Moratti è stato dimesso questa mattina dall’Istitut... ► open.online
Juve Atalanta, sfida tra cecchini: si affrontano le regine del gol da fuori area. La statistica è clamorosa
di Redazione JuventusNews24Juve Atalanta, sfida tra cecchini: tutti i dettagli sulla statistica che ... ► juventusnews24.com
Milano Cortina 2026, svelati i primi tedofori: Achille Lauro, Flavia Pennetta e Pecco Bagnaia tra i volti scelti
Dal 6 dicembre la fiamma olimpica inizierà il suo viaggio da Roma fino a San Siro: tra i primi port... ► sportface.it
Global Sumud Flotilla pronta a ripartire verso Gaza. Tajani si dice aperto a un confronto: «Mio telefono sempre acceso». Frontex si sfila
Nonostante le defezioni delle ultime ore, la Global Sumud Flotilla è pronta a salpare di nuovo da ... ► open.online
Scudo europeo antidrone per blindare il confine Est
In queste settimane le cancellerie del continente rincorrono soluzioni rapide per arginare le minac... ► sbircialanotizia.it
Cagliari Inter è anche Sebastiano contro Pio: i due fratelli Esposito alla caccia del primo gol stagionale
di RedazioneCagliari Inter è anche Sebastiano contro Pio: i due fratelli Esposito alla caccia del pr... ► internews24.com
I Google Pixel 10 da non perdere da MediaWorld: si parte da 300 euro di sconto
Offerte da non perdere da MediaWorld su Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL: si parte... ► tuttoandroid.net
LIVE – Conte annuncia due assenze: “Saranno assenti a Milano”: l’annuncio del tecnico in conferenza
Da pochi minuti è iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha presentato la sf... ► spazionapoli.it
Juventus Next Gen, Zauli lancia i bianconeri di Brambilla: «Questo gruppo darà filo da torcere a tutti, la partenza aumenta le ambizioni. Avere una U23 in Serie B sarebbe…»
di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, Zauli lancia i bianconeri di Brambilla: tutte le dichi... ► juventusnews24.com
Gaza, fumo delle esplosioni nella tendopoli di Wadi Gaza
Il fumo delle esplosioni dei raid dell’Idf si alza sopra Wadi Gaza, località costiera del centro de... ► lapresse.it
"Arrivederci alle mandrie: a Usseglio torna la Festa della Transumanza
Nel primo fine settimana di ottobre, la tradizione alpina si rinnova a Usseglio con la celebrazion... ► torinotoday.it
Giro d’Emilia, il Comune di Bologna: “Il team Israel Premier Tech non ci sarà”
A sollevare il caso era stato lo stesso Palazzo d’Accursio. L’assessora Li Calzi: “Sarebbe stato ip... ► bologna.repubblica.i
Ascanio Pacelli chi è: età, lavoro, dove vive, Katia, figli, GF, papa e altro
Dal 29 settembre 2025 ritroveremo al Grande Fratello Ascanio Pacelli, come opinionista. Questa volt... ► latuafonte.com
Concorso annullato in Campania, le accuse di De Luca: “C’era compravendita”
Tempo di lettura: < 1 minutoUn concorso per 1.274 posti di operatore socio-sanitario nelle Asl ... ► anteprima24.it
Dietro le quinte del Mondiale: libri, Pokemon e corsi di giapponese. Così si rilassano gli azzurri
Tra i corridoi dell’hotel di Manila, lontano dal campo ma sempre insieme, la Nazionale si rilassa tr... ► gazzetta.it
Calano le temperature, ma tu resti al caldo con il riscaldatore elettrico e smart in offerta: 15% su Amazon
Il riscaldatore Dreo è attualmente disponibile su Amazon a 67,99 euro, con uno sconto del 15%. Si t... ► quotidiano.net
Ragazzo rapito e poi liberato a Vittoria, esclusa la pista dell'estorsione: cosa sappiamo
"Non c'è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene". Il proc... ► tg24.sky.it