Omicidio stradale sul Gargano | condannato a 5 anni e 4 mesi per la morte di Antonio e Damiano

Foggiatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado dell'omicidio stradale avvenuto il 17 settembre 2021 sulla strada provinciale 41 tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto, quando persero la vita il 37enne idraulico Antonio Russo e qualche giorno dopo, in ospedale, Damiano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

