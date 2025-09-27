Omicidio Obi la versione di Dimitri | fatto a pezzi per trasportarlo fuori da casa Non ho un' auto

Perché Shuryn Dmytro, per tutti a Spoleto "Dimitri", l'assassino reo-confesso del giovane Obi, si è accanito così tanto sul cadavere tanto da tagliarlo a pezzi? Semplicemente, secondo l'arrestato, per meglio trasportarlo a piedi in qualche posto dove poterlo nascondere il più possibile. "No ho. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - versione

Omicidio Liliana Resinovich, la versione di Sebastiano Visintin sul farmacista e le accuse a Claudio Sterpin

Garlasco, la versione di Alberto Stasi sulla mattina dell'omicidio di Chiara Poggi ricostruita dall'IA

Omicidio Martina Carbonaro, la versione dell'assassino non torna

Omicidio di Cinzia Pinna: Emanuele Ragnedda racconta la sua versione davanti al gip. Il reo confesso ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere - X Vai su X

Omicidio di Cinzia Pinna: Emanuele Ragnedda racconta la sua versione davanti al gip. Il reo confesso ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Obi, chi è il giovane indagato - C’è un indagato per l’uccisione e l’occultamento di cadavere di Bala Sagor, il 21enne bengalese i cui resti sono stati trovati, lunedì sera, nel ... Scrive ilmessaggero.it

Obi, ucciso e fatto a pezzi. Si cerca l'arma del delitto - Proseguono le ricerche del resto del corpo di Obi, il 27enne del Bangladesh ucciso e fatto a pezzi. Segnala msn.com