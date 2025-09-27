Omicidio di Valbrembo il 6 novembre la prima udienza davanti alla Corte d’Assise

Valbrembo. Inizierà il prossimo 6 novembre il processo davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo a carico di Carmine Francesco De Simone, Mario Vetere e A.S.A.. I primi due sono accusati, in concorso, dell’ omicidio di Luciano Muttoni, mentre tutti e tre devono rispondere anche di rapina. Il pubblico ministero Letizia Ruggeri, considerata l’evidenza delle prove e la confessione di De Simone, principale imputato, ha chiesto e ottenuto dal gip il giudizio immediato. Non ci sarà dunque l’udienza preliminare: i tre compariranno direttamente davanti al presidente, al giudice a latere e ai giudici popolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

