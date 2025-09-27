Omicidio di Valbrembo il 6 novembre la prima udienza davanti alla Corte d’Assise
Valbrembo. Inizierà il prossimo 6 novembre il processo davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo a carico di Carmine Francesco De Simone, Mario Vetere e A.S.A.. I primi due sono accusati, in concorso, dell’ omicidio di Luciano Muttoni, mentre tutti e tre devono rispondere anche di rapina. Il pubblico ministero Letizia Ruggeri, considerata l’evidenza delle prove e la confessione di De Simone, principale imputato, ha chiesto e ottenuto dal gip il giudizio immediato. Non ci sarà dunque l’udienza preliminare: i tre compariranno direttamente davanti al presidente, al giudice a latere e ai giudici popolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: omicidio - valbrembo
Omicidio di Valbrembo, spunta un terzo complice: un mese prima un’altra rapina violenta
Ucciso a botte per 50 euro. In tre a processo per l’omicidio a Valbrembo
Omicidio di #Valbrembo, spunta un terzo complice: un mese prima un’altra rapina violenta - X Vai su X
Omicidio Francesco Pio Maimone, il 6 novembre il processo del baby boss Francesco Pio Valda - Prenderà il via il prossimo 6 novembre, nel Palazzo di Giustizia di Napoli, il processo di appello per l'omicidio di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo freddato con un colpo di pistola agli ... Come scrive ilmattino.it
Omicidio di Valbrembo, spunta un terzo complice: un mese prima un’altra rapina violenta - Sabato mattina, 30 agosto, il gip del Tribunale di Bergamo ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Carmine Francesco ... Lo riporta bergamonews.it