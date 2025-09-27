Omicidio di Luciano Muttoni rimandati a giudizio i 25enni Mario Vetere e Francesco De Simone | rischiano l'ergastolo

Mario Vetere e Carmine Francesco De Simone, 24 e 25 anni, sono stati rimandati a giudizio con l'accusa di omicidio aggravato per la morte di Luciano Muttoni, rapinato e ucciso a calci e pugni lo scorso marzo mentre si trovava nella sua casa a Valbrembo (Bergamo). Un terzo ragazzo, Alessandro Salvatore Alfì, è accusato per concorso in rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

