Omicidio Chiara Poggi Garlasco | legale dell’ex procuratore Venditti chiede ispezione ministeriale a Pavia
L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, chiede un'ispezione ministeriale nel Tribunale di Pavia. "Sarebbe opportuna - dice l'avvocato - un'ispezione nell'organico del Tribunale di Pavia" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Processi e misteri, 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Paolo Reale, cugino e consulente informatico: nessun preconcetto sull’inchiesta
Garlasco, la versione di Alberto Stasi sulla mattina dell'omicidio di Chiara Poggi ricostruita dall'IA
Il lato oscuro del caso Garlasco: il mistero dei suicidi dopo l’omicidio di Chiara Poggi
Nell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa a Garlasco, il dna e le impronte sono ancora al centro dell’inchiesta. Intanto il Gip ha concesso una proroga di 70 giorni per l’incidente probatorio. Il commento di Milo infante. http://bit.ly/Guarda-Ore14_Tw - X Vai su X
Nuovo capitolo nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007 - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Chiara Poggi a Garlasco - 30 euro non hanno significato, sono 20 o 30 euro, capire adesso dopo tanti anni a cosa servivano diventava difficile". Secondo msn.com
Delitto di Garlasco, Marco Poggi ricoverato in una clinica per dipendenze? La famiglia Sempio ha fatto una colletta per tagliarlo fuori dall’omicidio di Chiara? E sul denaro ... - Nel frattempo spuntano fuori dei presunti 40mila euro pagati per far sparire Andrea Sempio dalle indagini per l’omicidio di Chiara. Riporta mowmag.com