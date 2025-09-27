Omicidi a Mystery Island | tutto quello che c’è da sapere sul film
Omicidi a Mystery Island: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 27 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Omicidi a Mystery Island, film del 2023 diretto da Nicholas Humphries con Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Emilia e Jane sono due amiche che si recano a Mistery Island per un weekend spensierato. In questo luogo, infatti, si risolvono dal vivo dei gialli e bisogna scoprire chi è l’assassino tra i part – ecipanti. Tuttavia, invece della solita messinscena, stavolta muore davvero una persona. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: omicidi - mystery
Omicidi a Mystery Island su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller di stasera 27 settembre
Omicidi a mystery island: trama, cast e segreti del film su rai 2
«Non mi aspettavo certo di trovarmi a risolvere un vero omicidio durante una vacanza, ma i miei anni alla polizia di Londra mi hanno insegnato a non dare mai nulla per scontato». Così la Dott. Ssa Emilia Priestly, interpretata da Elizabeth Henstridge, si ritrova Vai su Facebook
Omicidi a Mystery Island: tutto quello che c’è da sapere sul film - Omicidi a Mystery Island: trama, cast e streaming del film in onda stasera, sabato 27 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2. Segnala tpi.it
Omicidi a Mystery Island: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 2 - Omicidi a Mystery Island film, giallo con Elizabeth Henstridge: omicidi, segreti e tensioni durante un matrimonio su un’isola remota. Riporta maridacaterini.it