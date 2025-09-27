Omicidi a Mystery Island su Rai 2 | trama cast e curiosità del thriller di stasera 27 settembre
Nel film che dà il via al franchise Mystery Island, una vacanza a tema investigativo si trasforma in un vero omicidio: un giallo ambientato in un resort dove ogni ospite può essere il colpevole. Stasera, sabato 27 settembre 2025, l'appuntamento con il mistero e la tensione è fissato su Rai 2 in prima serata. Per il ciclo 'Il Segno del Giallo', alle 21:20 va in onda in prima visione il film-tv canadese Omicidi a Mystery Island(titolo originale Mystery Island), una produzione modellata sulle grandi storie di Agatha Christie che unisce l'atmosfera claustrofobica dei grandi classici del giallo all'intrigo moderno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: omicidi - mystery
Quando Mike Hammer dà un passaggio a una donna misteriosa, non immagina di essere finito in una trappola mortale. Un sanatorio, boss mafiosi, l’FBI che lo vuole fuori dai giochi... e un omicidio che cambia tutto. Hammer non dimentica. Questa volta la post - facebook.com Vai su Facebook
Omicidi a Mystery Island su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller di stasera 27 settembre - Nel film che dà il via al franchise Mystery Island, una vacanza a tema investigativo si trasforma in un vero omicidio: un giallo ambientato in un resort dove ogni ospite può essere il colpevole. Lo riporta movieplayer.it
Omicidi a Mystery Island, film su Rai2: trama, attori e cast - Omicidi a Mystery Island (titolo originale: Mystery Island) è un film TV giallo del 2023 diretto da Nicholas Humphries. msn.com scrive