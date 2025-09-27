Oltre 200 nuovi alberi in diversi quartiere di Cesena investimento del Comune di 228mila euro
Saranno più di 200 gli alberi che verranno piantati nel territorio comunale di Cesena, nell’ambito di un intervento straordinario promosso dall’amministrazione comunale per la valorizzazione e l’incremento del patrimonio arboreo cittadino.La nuova piantumazione, che risponde anche a segnalazioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: oltre - nuovi
MachineGames guarda oltre Indiana Jones e l’Antico Cerchio: sono in sviluppo vari nuovi progetti
Tumori, in Italia oltre 87mila nuovi casi l'anno di neoplasie urologiche
Mercato Juve, aperto il casting per il difensore del futuro: ci sono due nuovi nomi oltre a Leoni e Balerdi. Il profilo che vuole Tudor è chiaro
? Ogni anno, nel mondo, oltre un milione di persone riceve una diagnosi di tumore del sangue. In Italia sono circa 30.000 i nuovi casi, e oltre 1.100 colpiscono bambini e adolescenti, stando ai dati AIL. Si tratta di un gruppo di patologie complesse che includ - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, il Comune annuncia: “Oltre 200 nuovi alberi in arrivo”, ecco dove saranno piantati - Il Comune di Cesena in una nota annuncia la piantumazione di più di 200 nuovi alberi. corriereromagna.it scrive
Viale dei Quattro Venti, terminati gli abbattimenti: iniziano i trattamenti per oltre 200 olmi - Per gli alberi di viale dei Quattro Venti è giunto il momento di ricevere le necessarie cure. Come scrive romatoday.it