Oltre 200 nuovi alberi in diversi quartiere di Cesena investimento del Comune di 228mila euro

Cesenatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno più di 200 gli alberi che verranno piantati nel territorio comunale di Cesena, nell’ambito di un intervento straordinario promosso dall’amministrazione comunale per la valorizzazione e l’incremento del patrimonio arboreo cittadino.La nuova piantumazione, che risponde anche a segnalazioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - nuovi

MachineGames guarda oltre Indiana Jones e l’Antico Cerchio: sono in sviluppo vari nuovi progetti

Tumori, in Italia oltre 87mila nuovi casi l'anno di neoplasie urologiche

Mercato Juve, aperto il casting per il difensore del futuro: ci sono due nuovi nomi oltre a Leoni e Balerdi. Il profilo che vuole Tudor è chiaro

oltre 200 nuovi alberiCesena, il Comune annuncia: “Oltre 200 nuovi alberi in arrivo”, ecco dove saranno piantati - Il Comune di Cesena in una nota annuncia la piantumazione di più di 200 nuovi alberi. corriereromagna.it scrive

Viale dei Quattro Venti, terminati gli abbattimenti: iniziano i trattamenti per oltre 200 olmi - Per gli alberi di viale dei Quattro Venti è giunto il momento di ricevere le necessarie cure. Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 200 Nuovi Alberi