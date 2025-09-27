Oltre 150 palestinesi in Italia cure borse di studio e nuove flotte | così l’Italia è al fianco della popolazione di Gaza
Si moltiplicano nel nostro Paese le iniziative a sostegno della popolazione civile della Striscia di Gaza: in campo Ministero degli Esteri e la Regione Puglia. Tutti i dettagli. L’Italia al fianco dei palestinesi. Circa 150 persone provenienti dalla Striscia di Gaza raggiungeranno il nostro Paese nei prossimi giorni. L’operazione di evacuazione sanitaria sarà gestita tra lunedì e mercoledì prossimi dal Ministro degli Esteri. (ANSA FOTO) – Notizie.com Si tratta del prosieguo delle attività che hanno visto protagonista l’Italia in campo umanitario e che nei mesi scorsi hanno portato in diverse città bambini da curare e i propri familiari. 🔗 Leggi su Notizie.com
Tutti gli ostaggi, israeliani e palestinesi, devono essere liberati, è la cosa più urgente da fare, oltre a porre fine al genocidio a Gaza
Gaza, morti civili palestinesi in aumento nei centri di aiuti GHF, report CRI: "Da maggio oltre 200 vittime e 2200 feriti in sparatorie di massa"
Gaza, oltre 800 palestinesi uccisi nei punti di distribuzione di aiuti umanitari di GHF: "Trappole mortali" come da progetto BCG
Negli ultimi due anni oltre 65.000 palestinesi hanno perso la vita, tra cui 370 bambini. Donne incinte, anziani, un’intera generazione: questo è ciò che accade oggi. L’equidistanza e il silenzio di fronte a queste atrocità equivalgono a complicità. Non schierarsi Vai su Facebook
Nell’ultimo mese oltre 250.000 palestinesi sono stati sfollati a #Gaza Bombardamenti e sfollamenti rendono sempre più difficile l’accesso ad acqua pulita e igiene. - X Vai su X
