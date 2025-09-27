Si moltiplicano nel nostro Paese le iniziative a sostegno della popolazione civile della Striscia di Gaza: in campo Ministero degli Esteri e la Regione Puglia. Tutti i dettagli. L’Italia al fianco dei palestinesi. Circa 150 persone provenienti dalla Striscia di Gaza raggiungeranno il nostro Paese nei prossimi giorni. L’operazione di evacuazione sanitaria sarà gestita tra lunedì e mercoledì prossimi dal Ministro degli Esteri. (ANSA FOTO) – Notizie.com Si tratta del prosieguo delle attività che hanno visto protagonista l’Italia in campo umanitario e che nei mesi scorsi hanno portato in diverse città bambini da curare e i propri familiari. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Oltre 150 palestinesi in Italia, cure, borse di studio e nuove flotte: così l’Italia è al fianco della popolazione di Gaza