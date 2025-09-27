oltre 100mila euro stanziati dal comune per le luci di natale

La giunta già in clima natalizio delibera l’organizzazione delle luminarie e anche quest’anno la spesa supererà i 100mila euro. Saranno installate sul palazzo comunale, in piazza XX Settembre (con l’albero di Esne al centro), sui vialetti nord e sud, nei giardini di piazza e del Lido Cluana, in largo Caradonna, sulla facciata esterna della palazzina sud del Lido, in viale Vittorio Veneto (dalla biblioteca comunale fino a piazza XX Settembre), in viale Matteotti, in corso Vittorio Emanuele (dalla piazza al sottopasso di via Indipendenza), lungo corso Umberto I e corso Dalmazia, in via Duca degli Abruzzi, in via Indipendenza, in via Zara, nel segmento iniziale di via Regina Elena, sulla rotatoria tra via Aldo Moro e corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

