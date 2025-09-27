Olio in crescita del 30% nel 2025 il Sud traina la produzione

Nel 2025 la produzione di olio registra un balzo del 30% rispetto al 2024, pari cioè a circa 300mila tonnellate di olio d’oliva. Dopo un anno segnato dalla siccità e da raccolti ridotti al minimo, il comparto sembra tornare a respirare. Ma dietro questa crescita si celano non solo dati incoraggianti, bensì anche sfide cruciali per il futuro della food economy nazionale. Il Sud traina la produzione di olio in Italia. A spingere la campagna olivicola del 2025 è soprattutto il Mezzogiorno, che si conferma il cuore pulsante dell’olivicoltura italiana e dove si prevede un incremento produttivo tra il 30% e il 40% grazie alle piogge estive che hanno salvato la fioritura compromessa in primavera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

