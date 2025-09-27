Olimpiadi 50 & più valtellinesi sul podio in Puglia
SONDRIO Alle Olimpiadi 50 & più . gli atleti valtellinesi fanno incetta di medaglie e piazzamenti importanti. Valtellina quindi sugli scudi alle Olimpiadi degli over 50, evento ormai giunto alla 31esima edizione e che dal 14 al 22 settembre si è svolto nella suggestiva cornice di Castellaneta Marina (Ta). A contendersi i trofei, atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Testimonial d’eccezione, il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino: è stato lui ad accendere il braciere durante la cerimonia inaugurale. La delegazione valtellinese, anche quest’anno, ha lasciato il segno chiudendo al decimo posto nella classifica per province, collezionando 9 medaglie d’oro, 4 argenti e 5 bronzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
