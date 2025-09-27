Olimpia Milano | il primo passo è vincente

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OLIDATA BOLOGNA 93-86 dts 20-22; 42-45; 59-64; 83-83 MILANO: Mannion 3, Brown 9, Ellis 9, Booker 11, Tonut, Bolmaro 13, LeDay 18, Ricci 6, Flaccadori ne, Diop ne, Shields 23, Nebo 1. All. Messina BOLOGNA: Vildoza 3, Edwards 21, Pajola 13, Niang 14, Accorsi ne, Smailagic 10, Alston 10, Canka ne, Hackett, Morgan 8, Jallow 2, Diouf 5. All. Ivanovic Milano, 27 settembre 2025 - Quando sembrava tutto perso, è stato Quinn Ellis, a 3” dalla fine, a tirare fuori il colpo di magia per riacciuffare una partita che sembrava sancire ancora i valori dell’anno passato. Invece l’Olimpia ha così vinto al supplementare per 93-86 superando la Virtus Bologna 93-86. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: il primo passo è vincente

In questa notizia si parla di: olimpia - milano

Olimpia Milano senza freni, dal Bayern Monaco arriva il centro Devin Booker

Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento

Eurolega 2025/2026: il calendario di Virtus Bologna e Olimpia Milano

?Olimpia Milano. Per la semifinale di Supercoppa non ci saranno certamente Marko Guduric, che si è allenato con il gruppo al rientro dagli Europei ma non ha mai giocato una partita vera e non è ancora pronto per il debutto; e Leonardo Totè, che si è app - X Vai su X

Olimpia Milano - facebook.com Vai su Facebook

Basket, Milano e Bologna danno subito spettacolo. L’Olimpia vince al supplementare ed è in finale di Supercoppa - Il primo scontro stagionale tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna regala subito spettacolo. Si legge su oasport.it

Olimpia Milano, battuta la Virtus Bologna ai supplementari: è in finale di Supercoppa di basket - Milano e Brescia saranno le protagoniste della finalissima della Supercoppa in palio oggi ad Assago (ore 18; diretta Cielo, Sky e Lb ... Riporta corriere.it