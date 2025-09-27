Ogni chilo perso abbassa il colesterolo ‘cattivo’ e i trigliceridi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un problema che riguarda un quarto degli italiani. Più di un italiano su quattro soffre di colesterolo alto, una delle principali cause di malattie cardiovascolari e di mortalità nei Paesi occidentali. La gestione di questo fattore di rischio passa attraverso stili di vita più sani, attività fisica regolare e un’alimentazione equilibrata. A questi elementi si aggiunge ora una conferma scientifica: perdere peso incide direttamente sui livelli di colesterolo. Lo studio della Mayo Clinic. Un’analisi pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dai ricercatori della Mayo Clinic ha dimostrato che ogni chilo perso riduce il colesterolo LDL (“cattivo”) di circa 1,28 mgdL. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

