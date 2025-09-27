Oggi il Pride Monza | la via frocis piace a pochi Il patrocinio del Comune però resta
Monza, 27 settembre 2025 – Non è passata inosservata a Monza quella “via frocis” che sta toccando nel vivo la sensibilità dei cristiani, brianzoli e non solo. Da giorni la locuzione era finita al centro del dibattito pubblico, ma quando ha varcato la soglia dell’aula consiliare monzese la tensione è esplosa, con il centrodestra che ha abbandonato l’aula. Il Pride di quest’anno, in programma oggi ad Arcore, ha scelto di trasformare la tradizionale parata in una sorta di Via Crucis laica, con soste e riflessioni sui temi civili più caldi. È stata ribattezzata provocatoriamente “via frocis” dagli organizzatori, come risposta alle parole del cardinale Müller, contrario alle unioni omosessuali e alle benedizioni delle coppie gay introdotte da Papa Francesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il Comune di Monza non ritira il patrocinio al Brianza Pride, ma quella Via Frocis non piace - Ieri sera la bagarre in consiglio comunale con i consiglieri di Fratelli d’Italia e di Forza Italia che escono dall’aula dopo che la maggioranza vota contro la mozione per la revoca del patrocinio del ... Lo riporta monzatoday.it
Monza: bagarre in consiglio sul Brianza Pride di Arcore - Le minoranze lasciano l'aula dopo il no della maggioranza a discutere la mozione per togliere il patrocinio alla manifestazione. Si legge su msn.com