Monza, 27 settembre 2025 – Non è passata inosservata a Monza quella “via frocis” che sta toccando nel vivo la sensibilità dei cristiani, brianzoli e non solo. Da giorni la locuzione era finita al centro del dibattito pubblico, ma quando ha varcato la soglia dell’aula consiliare monzese la tensione è esplosa, con il centrodestra che ha abbandonato l’aula. Il Pride di quest’anno, in programma oggi ad Arcore, ha scelto di trasformare la tradizionale parata in una sorta di Via Crucis laica, con soste e riflessioni sui temi civili più caldi. È stata ribattezzata provocatoriamente “via frocis” dagli organizzatori, come risposta alle parole del cardinale Müller, contrario alle unioni omosessuali e alle benedizioni delle coppie gay introdotte da Papa Francesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggi il Pride Monza: la “via frocis” piace a pochi. Il patrocinio del Comune, però, resta