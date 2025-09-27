Oggi 27 settembre è San Vincenzo de’ Paoli | fulgido esempio di carità operante nella Chiesa

Lalucedimaria.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sacerdote e fondatore di congregazioni religiose, San Vincenzo de’ Paoli fu modello di carità operante e lasciò un forte segno nella Chiesa della sua epoca. È ricordato come il santo della carità, San Vincenzo de’ Paoli, che si commemora oggi 27 settembre. La sua vita si colloca nella Francia a cavallo tra fine Cinquecento e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 27 settembre 232 san vincenzo de8217 paoli fulgido esempio di carit224 operante nella chiesa

© Lalucedimaria.it - Oggi 27 settembre è San Vincenzo de’ Paoli: fulgido esempio di carità operante nella Chiesa

In questa notizia si parla di: oggi - settembre

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 settembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 settembre 2025

Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 1 settembre 2025

oggi 27 settembre 232Oroscopo 27 settembre: ostacoli per Sagittario e Toro - Una giornata che mette alla prova la pazienza, tra sfide inattese e piccoli contrattempi da superare. Si legge su donnaglamour.it

Sport in tv oggi (sabato 27 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - L'Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali di volley maschile, sperando ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi 27 Settembre 232