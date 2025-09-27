oedipus rex di stravinskij tra arte e psicanalisi con la rassegna in controluce

L’immortalità del mito e la sua capacità di parlare all’uomo contemporaneo saranno al centro del prossimo appuntamento della rassegna In Controluce – Percorsi d’Opera tra Arte e Storia con l’incontro dal titolo “Edipo, siamo noi?”, dedicato a Oedipus Rex di Igor Stravinskij. L’evento si terrà mercoledì 1° ottobre alle ore 20 all’Auditorium Manzoni, come introduzione alle rappresentazioni dell’opera-oratorio in scena al Comunale Nouveau dal 7 al 12 ottobre, con la direzione di Oksana Lyniv e la regianarrazione di Gabriele Lavia. Tra mito classico e psicanalisi. Oedipus Rex, scritto da Stravinskij su libretto di Jean Cocteau (tradotto in latino da Jean Daniélou), nasce nell’effervescente Parigi del primo dopoguerra, crocevia di avanguardie artistiche e riscoperta della classicità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

