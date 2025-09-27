Occhiuto lancia il reddito di merito | 500 euro mensili ai ragazzi che scelgono di studiare in Calabria

Cinquecento euro mensili ai ragazzi che sceglieranno di rimanere a studiare nelle università calabresi. E’ la proposta di Roberto Occhiuto, presidente uscente e candidato del centrodestra in Calabria. Un’idea che punta a coniugare le eccellenze accademiche della regione con il contrasto allo spopolamento. E che guarda al merito. Unico vincolo: una media del 27 e no alla ludopatia. Roberto Occhiuto cita i dati di Almalaurea: oltre il 60% dei ragazzi che studiano al Sud rimangono nella loro terra. Una percentuale che riguarda anche la Calabria che di atenei ne ha tre e che vanta, con Arcavacata, uno dei più prestigiosi siti d’istruzione universitari nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Occhiuto lancia il reddito di merito: “500 euro mensili ai ragazzi che scelgono di studiare in Calabria”

In questa notizia si parla di: occhiuto - lancia

Regionali, Cannizzaro lancia il logo della campagna elettorale di FI Occhiuto Presidente

Elezioni regionali, Occhiuto lancia "Casa Calabria 100" per vivere nei borghi calabresi

#Occhiuto lancia il “reddito di merito”: 500 euro al mese per chi studia in #Calabria https://calabriadirettanews.com/2025/09/27/occhiuto-lancia-il-reddito-di-merito-500-euro-al-mese-per-chi-studia-in-calabria/… via @CDNewsCalabria - X Vai su X

Da Cosenza il leader di Sinistra Italiana lancia Avs con Stasi: «Con Tridico la Calabria può... #fratoianni #meloni #occhiuto Vai su Facebook

Occhiuto lancia il “Reddito di Merito”: 500 euro al mese per chi sceglie le Università calabresi - Il presidente uscente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, ha annunciato ... Segnala inquietonotizie.it

Occhiuto lancia il “reddito di merito”: 500 euro al mese ai giovani che scelgono università calabresi - Incentivare i giovani calabresi a studiare in regione per ridurre la fuga di talenti e favorire lo sviluppo del territorio. Scrive reggiotv.it