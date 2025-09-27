Occhiuto lancia il reddito di merito | 500 euro mensili ai ragazzi che scelgono di studiare in Calabria

Cinquecento euro mensili ai ragazzi che sceglieranno di rimanere a studiare nelle università calabresi. E’ la proposta di Roberto Occhiuto, presidente uscente e candidato del centrodestra in Calabria. Un’idea che punta a coniugare le eccellenze accademiche della regione con il contrasto allo spopolamento. E che guarda al merito. Unico vincolo: una media del 27 e no alla ludopatia. Roberto Occhiuto cita i dati di Almalaurea: oltre il 60% dei ragazzi che studiano al Sud rimangono nella loro terra. Una percentuale che riguarda anche la Calabria che di atenei ne ha tre e che vanta, con Arcavacata, uno dei più prestigiosi siti d’istruzione universitari nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

occhiuto lancia il reddito di merito 500 euro mensili ai ragazzi che scelgono di studiare in calabria

