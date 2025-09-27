Occhiuto figlio di una destra che soffoca lo sviluppo della Calabria | Falcomatà al circolo Scudo di Pellaro

Continua senza sosta la campagna elettorale di Giuseppe Falcomatà, candidato del Partito democratico al consiglio regionale; il tour in giro su tutto il territorio metropolitano lo ha portato a Pellaro, ospite del circolo territoriale ‘Scudo’. Insieme a Falcomatà e a Lucia Nucera e Vincenzo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Al Futuro Sig. Presidente della Regione Calabria Eletto nelle prossime consultazioni regionali Oggetto: Una lettera d’amore per la Calabria, un appello da professionista e figlio di questa terra. Caro Presidente, Roberto Occhiuto Pasquale TRIDICO M5S quan - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Regionali, Falcomatà: “Occhiuto soffoca ogni prospettiva di sviluppo per la Calabria” - Ospite del circolo territoriale ‘Scudo’ di Pellaro, insieme ai candidati del Partito Democratico Lucia Nucera e Vincenzo Maesano, e alla presenza dei Segretari, provinciale e cittadino, Giuseppe Panet ... Secondo strettoweb.com

In Calabria sondaggi e veleni. Tridico: “La destra ha paura”. FI: “Prenda un Maalox” - “Avanti verso la vittoria”, posta felice su Facebook il governatore calabrese uscente del centrodestra Roberto Occhiuto. Da repubblica.it